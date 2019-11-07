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  4. Хоккеисты сборной России уступили финнам в матче Кубка Карьяла

Хоккеисты сборной России уступили финнам в матче Кубка Карьяла

, 23:18 | Игорь Рязов Видео 15

Россияне открыли счет, но не смогли удержать преимущество.

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Фото, видео: Instagram @tarjamid, @enolot, РИА Новости / Алексей Даничев

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче розыгрыша Кубка Карьяла — первом этапе Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Матч прошел в столице Финляндии — Хельсинки. Первый период завершился со счетом 0:1, второй — 2:2, третий — 4:3.

У россиян первый гол забил Дамир Шарипзянов — на шестой минуте. Затем дважды забросил шайбу Рушан Рафиков — на 34-й и 46-й минутах.

У финнов дубль оформил Харри Песонен — на 31-й и 51-й минутах. Между этим шайбы забросили Сакари Маннинен (33-я минута) и Миро Аалтонен (48-я).

Кубок Карьяла проходит с 7 по 10 ноября. Все матчи, кроме одного (между Чехией и Швецией — Прим. ред.), пройдут в Хельсинки. Россиянам теперь предстоит сыграть 9 ноября со шведами и 10 ноября с чехами. Финны сначала сыграют с чехами.

Сборная России по хоккею стала победителем Еврохоккейтура в прошлом сезоне. Тогда она на три очка опередила команду Финляндии. В рамках тура россияне также выиграли Кубок Карьяла.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом хоккейном матче. Вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время игры с АК «Барсом».

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