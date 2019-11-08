11 человек на легковушке попали в ДТП в Ставропольском крае

12 человек, в том числе восемь детей, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП в Ставропольском крае. На 12-м километре трассы «Ставрополь — Батайск» Р-269 столкнулись KIA Ceed и Lada Granta.

По информации ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, в момент инцидента в иномарке находился один человек, в салоне машины отечественного производителя — 11. Все получили травмы. Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Женщина и 11-летний ребенок находятся в реанимации. У остальных травмы средней и тяжелой степени. Кроме того, среди пострадавших полуторагодовалый ребенок.

На месте ДТП работают специализированные службы. Обстоятельства инцидента уточняются. Как 11 человек уместились в машине пока сведения не приводятся. Также по неподтвержденным данным, в аварии мог участвовать также КАМАЗ.

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