Автобус влетел в здание торгового центра на востоке Москвы

Пассажирский автобус врезался в здание торгового центра (ТЦ) на Фрязевской улице на востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, причиной аварии стал приступ эпилепсии у водителя.

Инцидент произошел с одним из автобусов маршрута № 842. Перед ДТП он подъезжал к первой остановке после долгой стоянки. Скорость была минимальной, поэтому серьезных повреждений ни транспорт, ни здание не получили.

Автобусом управлял 58-летний мужчина. Во время движения он потерял сознание, после чего у него начались судороги. Водителя госпитализировали. Других пострадавших нет.

Рядом с местом аварии находились сотрудники Госавтоинспекции. Карета скорой помощи для водителя тоже приехала очень быстро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Москве. Иномарка протаранила пешехода на парковке столичной мэрии.