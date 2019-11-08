Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство

Тревога, смятение, сомнения — как назвать то, что сейчас творится в вашей душе, Раки? В вашей жизни настал период застоя, поэтому вы начали переживать по пустякам и сомневаться в своих силах. Гоните прочь неуверенность в себе! Лучший выход из этого состояния — записать на листочке все свои положительные качества и карьерные достижения. Они дадут вам понять, чего вы стоите и дадут мотивацию двигаться дальше.

Близнецы, перестаньте полагаться на чувства. Сегодня вам поможет сделать верный выбор только ваш разум. Поставьте точку в отношениях, которые вас тянут вниз. Вы заслуживаете большего. Помните, что вы сможете продвинуться вперед только тогда, когда будете честны с самим собой. Подумайте, что вас не устраивает, и возьмите дело в свои руки.

Тельцы, помните пословицу: «Тише едешь — дальше будешь»? Возьмите сегодня ее на заметку. Звезды советуют вам воздержаться от опрометчивых решений и не гнаться за предложениями, которые хотят ускользнуть из рук. Сосредоточьтесь на том, что вы имеете на данный момент. Четко выполняйте свою работу и последовательно продвигаетесь вперед. В таком случае успех вам будет гарантирован и не придется рассчитывать на мимолетную удачу.

Овны, запомните, ваше тело — священный сосуд, от состояния которого зависит ваше здоровье. Если о нем не заботиться, можно впасть в депрессию и страдать от нехватки сил. Постарайтесь сегодня уделить внимание физическим нагрузкам. Отправляйтесь на пробежку, сделайте утром зарядку или позанимайтесь с фитнес-инструктором. Специалист подскажет, как вам быстро прийти в форму и вернуть заряд энергии и сил. Не ленитесь вставать с постели. Впереди — прекрасное будущее.

Девы, Вселенная сегодня призывает вас трудиться. Только старания и упорство смогут привести вас к достижению цели. Забудьте о стереотипах, которые мешают вам жить, и распрощайтесь с прошлым. Весы, боль никогда не утихнет, если вы не разберетесь в ее причинах. Проанализируйте свои чувства. Скорпионы, ключевое слово для вас на сегодня — неопределенность. Расслабьтесь, вы никак не сможете повлиять на происходящее.

♌ Лев

Львы, поймите, на Земле не существует ни одного человека, который бы смотрел на все вещи точно так же, как и вы. Каждый по-своему уникален. Не стоит это делать причиной конфликтов и споров. Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Может быть, именно различия делают ваше общение со знакомыми интересным и позволяют узнать много нового?

Космический совет: перестаньте искать в других изъяны.

♍ Дева

Девы, Вселенная сегодня призывает вас трудиться. Только старания и упорство смогут привести вас к достижению цели. Забудьте о стереотипах, которые мешают вам жить, и распрощайтесь с прошлым. Подумайте, может быть, вы держите вокруг себя тех, кто уже давно мечтает отправиться в свободное плавание? Проанализируйте свою жизнь и расставьте приоритеты.

Космический совет: погрузитесь с головой в работу.

♎ Весы

Весы, боль никогда не утихнет, если вы не разберетесь в ее причинах. Проанализируйте свои чувства. Вы знаете, что такое карма? Может быть, вас мучает совесть, оттого что вы поступили нечестно или обошли конкурента, благодаря хитрости и корысти? Если это так, перестаньте себя терзать. Лучше извинитесь перед тем, кого обидели, и постарайтесь загладить свою вину.

Космический совет: попросите прощения за свои поступки.

♏ Скорпион

Скорпионы, ключевое слово для вас на сегодня — неопределенность. Расслабьтесь, вы никак не сможете повлиять на происходящее. Поддайтесь воле судьбы. Может быть, что Вселенная знает что-то, чего не знаете вы? Звезды сулят вам благоприятные перемены в будущем, однако перед этим придется немного подождать. Соберите волю в кулак и следуйте указаниям знаков. Звезды подскажут, как действовать.

Космический совет: прислушайтесь к знакам судьбы.

♐ Стрелец

Не дайте разочарованию поглотить вас, Стрельцы! Учитывая, что все произошло не так, как вам бы хотелось, легко оказаться в ловушке негативных эмоций. Однако имейте в виду, что счастье — это выбор, который вы делаете каждый день. И если вам не повезло сегодня, то удача может улыбнуться завтра. Выпейте ромашковый чай, примите горячую ванну и включите любимый фильм. Пора устроить заслуженный отдых! Космический совет: не дайте негативным эмоциям повлиять на ваше состояние.

♑ Козерог

Козероги, почему вы стали доверять людям? Хватит искать везде подвох. Постарайтесь сегодня быть максимально открытыми. Вокруг вас столько бескорыстных и добрых людей, которые всегда мечтают помочь вам, а вы их даже близко к себе не подпускаете. Может быть, стоит пересмотреть свое отношение к обществу и перестать рассчитывать только на себя? Космический совет: доверьтесь близким.

♒ Водолей

Вы сами — единственный соперник, с которым стоит соревноваться. Хватит сравнивать себя с другими, Водолеи. Вместо этого, оцените свои возможности, вспомните, каким вы были несколько лет назад и каким стали сейчас. Задайте себе вопрос: ваша жизнь изменилась в лучшую или худшую сторону? Если вас что-то не устраивает, подумайте, как это можно изменить. Все гораздо проще, чем вам кажется.

Космический совет: не переставайте совершенствоваться.

♊ Рыбы

Рыбы, вас ждет день, полный сюрпризов. Романтические свидания, продвижение по карьерной лестнице, встреча с друзьями, премия на работе — судьба подготовила для вас массу шансов. Осталось дело за малым: не упустить их и поймать удачу за хвост. Ретроградный Меркурий сулит вам богатство и успех, однако для этого нужно трудиться не покладая рук и радовать своих близких. Сделанное добро вернется вам бумерангом.

Космический совет: помогайте другим и они ответят тем же.

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