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Экс-король Малайзии готов выплатить Воеводиной шесть миллионов рублей

, 5:43 | Екатерина Разубаева 230

Бывший монарх хочет откупиться от модели и навсегда забыть о существовании ребенка.

Фото: Instagram @rihanapetra

Бывший король Малайзии Мухаммад V готов откупиться от экс-супруги Оксаны Воеводиной, чтобы навсегда покончить со скандалом вокруг своего развода. Как сообщает Starhit со ссылкой на зарубежные СМИ, он согласился содержать сына российской модели, однако отказался признавать отцовство.

Бывший монарх намерен отправить на содержание мальчика в течение десяти месяцев более шести миллионов рублей. Кроме того, он планирует создать специальный фонд для наследника бывшей жены в размере 250 тысяч долларов (около 16 миллионов рублей).

Взамен Мухаммад V требует от обладательницы титула «Мисс Москва — 2015» воспитывать ребенка в мусульманских традициях и удалить из соцсетей публикации, связанные с разводом. Вместе с этим он хочет навсегда прервать контакты с россиянкой и ее малышом и забыть об их существовании. Бывший монарх убежден, что ребенок Воеводиной был рожден вне брака.

Однако, по слухам, модель не устраивает предложение бывшего мужа. Она якобы планирует отстаивать свои права в суде и провести ДНК-тест на отцовство. Она мечтает, чтобы у маленького Леона была полноценная семья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший король Малайзии отказался считать себя отцом ребенка обладательницы титула «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и заявил, что мальчик может быть «сыном любого азиатского человека».

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