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Более 120 человек пострадали в результате иранского землетрясения

, 7:49 | Валентин Черников 34

Местные СМИ сообщили о пятерых погибших во время стихийного бедствия.

Фото: www.globallookpress.com © Alfred Schauhuber

Землетрясение на северо-западе Ирана унесло жизни пяти человек, более 120 пострадали, сообщает телеканал Press TV.

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали в ночь на пятницу в провинции Восточный Азербайджан. Очаг находился в 118 километрах от города Тебриз.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, стихийное бедствие охватило район с населением 20 миллионов человек. Как сообщил глава центра кризисного управления в Восточном Азербайджане Мохаммад Бакер Хонар, туда направились восемь спасательных бригад.

Американская Геологическая служба не исключает, что число жертв катастрофы может возрасти.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощное землетрясение в Стамбуле обрушило минарет мечети Хаджи Ахмета.

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