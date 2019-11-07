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  4. Юлия Снигирь ругательствами ответила на поздравления после свадьбы с Цыгановым

Юлия Снигирь ругательствами ответила на поздравления после свадьбы с Цыгановым

, 15:34 76

Актриса отказывается комментировать личную жизнь в общении с прессой и скрывает ее даже от коллег.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Актриса Юлия Снигирь резкой бранью отреагировала на поздравления с бракосочетанием с актером Евгением Цыгановым. Об этом сообщает сайт KP.RU, корреспондент которого позвонил артистке.

Юлия Снигирь категорически оказывается комментировать свою личную жизнь прессе. На звонок с поздравлениями она «отреагировала бурными ругательствами», пишет издание.

Коллега актрисы рассказала, что Юлия не раскрывает подробности личной жизни даже другим артистам. По ее мнению, это может быть связано с тем, что Цыганов ушел от жены, с которой они воспитывали семерых детей.

Фамилию Юлия тоже решила оставить прежней. В базе данных юридических лиц ее ИП до сих оформлено на Снигирь Юлию Викторовну. Актеры становятся индивидуальными предпринимателями, чтобы официально получать гонорары. При изменении фамилии обычно изменяют и ИП.

Как сообщал 5-tv.ru, Юлия Снигирь познакомилась с Евгением Цыгановым в 2014 году на съемках. Они скрыли факт официального оформления отношений. Судя по недавнему интервью новоиспеченного мужа с режиссером Федором Бондарчуком, тайная свадьба состоялась до осенью этого года.

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