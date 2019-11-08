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  4. В Дагестане задержаны подозреваемые в финансировании терроризма на 10 млн рублей

В Дагестане задержаны подозреваемые в финансировании терроризма на 10 млн рублей

, 10:21 | Светлана Шевченко Видео 73

Следствие установило, что подозреваемые женщины познакомились с находящимся в международном розыске боевиком и согласились помогать ему в сборе средств.

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Фото, видео: ФСБ РФ, СК РФ

В Дагестане задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы республики, которые подозреваются в финансировании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, женщины познакомились с находящимся в международном розыске боевиком, выехавшим в Сирию еще в 2015 году, и согласились помогать ему в сборе средств для нужд террористической организации.

«Придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды, подозреваемые согласились помочь в сборе денежных средств, предназначенных для финансирования деятельности незаконных вооруженных формирований, предоставив свои банковские карты, через которые осуществили переводы денежных средств на сумму 239 тысяч и 151 тысяча рублей соответственно, осознавая, что они пойдут на нужды финансирования бандформирований, действующих на территории Сирии», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

 

При обыске у задержанных были обнаружены банковские карты, через которые осуществлялись переводы, а также важные для следствия документы.

Установлено, что в общей сложности они перевели на нужды незаконных вооруженных формирований более десяти миллионов рублей.

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