Видео: рэпера Lil Pump на съемках клипа укусила змея

Рэпера Lil Pump укусила змея во время съемок нового клипа. Видео с нападением животного артист опубликовал на своей странице в Instagram.

В кадре молодой человек сидит на импровизированной лестнице со статуэткой на верхней ступени. Lil Pump выбрал для съемок штаны с большим количеством дополнительных элементов в виде лент и веревок, а также леопардовый полушубок на голое тело. Для завершения образа помощник подал рэперу змею. К сожалению, артист не был достаточно осторожен с ней и не придержал животному голову — змея сумела вывернуться и укусить звезду в кисть.

Испугавшись, Lil Pump закричал и отбросил пресмыкающееся в сторону, а затем принялся показывать кровоточащий укус снимавшему происходящее человеку.

«Я получил гигантский укус змеи. Надеюсь, что не умру после этого», — подписал ролик артист.

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