  1. Пятый канал
  4. Видео: рэпера Lil Pump на съемках клипа укусила змея

Видео: рэпера Lil Pump на съемках клипа укусила змея

, 15:35 | Анастасия Игонина Видео 280

Пресмыкающееся должно было стать частью одного из кадров новой работы артиста.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lilpump

Рэпера Lil Pump укусила змея во время съемок нового клипа. Видео с нападением животного артист опубликовал на своей странице в Instagram.

В кадре молодой человек сидит на импровизированной лестнице со статуэткой на верхней ступени. Lil Pump выбрал для съемок штаны с большим количеством дополнительных элементов в виде лент и веревок, а также леопардовый полушубок на голое тело. Для завершения образа помощник подал рэперу змею. К сожалению, артист не был достаточно осторожен с ней и не придержал животному голову — змея сумела вывернуться и укусить звезду в кисть.

Испугавшись, Lil Pump закричал и отбросил пресмыкающееся в сторону, а затем принялся показывать кровоточащий укус снимавшему происходящее человеку.

«Я получил гигантский укус змеи. Надеюсь, что не умру после этого», — подписал ролик артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что французская актриса Катрин Денев госпитализирована с подозрением на инсульт.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

16:22
Боевики ИГ* из Ярославля получили от 9 до 15 лет лишения свободы — видео
16:16
«Сам отец двух дочерей»: Тарасов оправдался после слов об оплеухах для жены
16:13
Рейс из Москвы экстренно приземлился в Самаре
16:07
Видео: Любовь между медведицей и маламутом в зоопарке на берегу Байкала
16:02
Землетрясение в Иране: Пятеро погибших, более 120 раненых
15:48
«Русская Кардашьян» в «металлических» штанах удивила поклонников новым имиджем

Сейчас читают

Два фото: звезду 1980-х Женю Герасимову теперь не узнать
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев