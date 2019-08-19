Американская модель plus-size Эшли Грэм в своем аккаунте в Instagram 14 августа сообщила подписчикам о своей беременности. Видеоролик, на котором 31-летняя знаменитость вместе с супругом Джастином Эрвином в годовщину свадьбы сообщает о скором пополнении в семье, шокировал многих фанатов. Судя по кадрам, Эшли Грэм находится уже на большом сроке беременности.

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Модель решила не останавливаться на достигнутом и поделилась с пользователями смелым и откровенным селфи. Женщина решила показать, как отразилось «интересное положение» на ее теле. На снимке абсолютно голая модель, прикрыв ладонью грудь, демонстрирует жировые складки и растяжки.

«То же самое, но немного по-другому», — написала Эшли Грэм под фото.

Instagram @ashleygraham

Стоит отметить, что знаменитость давно привыкла к критике своей внешности из-за лишнего веса и категорически не обращает внимания на комментарии. По словам Эшли Грэм, «жизнь вот-вот станет еще лучше».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Plus-size модель Эшли Грэм вдохновила фанатов своими формами.