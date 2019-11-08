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РПЦ больше не будет поминать в богослужениях главу Александрийской церкви

, 18:25 | Анастасия Игонина 68

Решение было принято из-за признания главой АПЦ раскольнической церкви на Украине.

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу впервые помянул во время службы митрополита Епифания — главу раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). Таким образом Федор II дал понять, что официально признал ПЦУ как религиозную единицу.

Имя митрополита ПЦУ прозвучало во время литургии в Каире. В ответ на это глава РПЦ патриарх Кирилл прекратил поминовения Александрийского патриарха в богослужениях. Как сообщает «Интерфакс», Русская православная церковь «глубоко опечалена» известием о признании УПЦ Федором.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви из-за того, что он признал раскольническую ПЦУ и поздравил ее руководителя с признанием так называемой религиозной структуры.

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