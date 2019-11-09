Певица Юлия Михальчик раскрыла подробности романа с экс-мужем Валерии

Певица Юлия Михальчик приобрела популярность после участия в музыкальном телепроекте «Фабрика звезд». На ток-шоу Бориса Корчевникова исполнительница раскрыла подробности романа с продюсером Александром Шульгиным — бывшим мужем Валерии.

По словам Юлии Михальчик, ей не удалось построить крепких отношений с Александром Шульгиным. Знаменитость утверждает — они просто не сошлись характерами. Однако первое впечатление певицы о музыканте и наставнике было довольно ярким.

«Я была им очарована, его личностью, харизмой. Я смотрела буквально ему в рот!» — поделилась звезда.

Позже продюсер предложил молодой певице сыграть свадьбу. Однако со временем поп-дива поняла — жизнь с Шульгиным не для нее. Музыкант постоянно пытался доминировать и подчинять своей воле Михальчик.

«Когда же я получила от него предложение руки и сердца, то изначально ответила согласием, но позднее осознала, что не готова к этому», — сказала знаменитость.

Несмотря на прошлое недопонимание Юлия Михальчик до сих пор поддерживает с Шульгиным теплые отношения. Поп-дива даже пыталась примирить музыканта с тремя его детьми, которые после развода остались с Валерией.

«Я встречалась с его дочерью Аней. Просила позвонить папе. У нее было твердое убеждение в те годы, что отец должен сам сделать первый шаг навстречу», — поведала исполнительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Михальчик откровенно поведала о том, как ей удалось пережить болезненный развод.