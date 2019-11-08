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  4. Тарифы на мусор в России теперь будут считать по-новому: чего ждать россиянам

Тарифы на мусор в России теперь будут считать по-новому: чего ждать россиянам

, 23:08 | Игорь Рязов Видео 91

В ФАС полагают, что суммы в квитанциях конечных потребителей снизятся уже в ближайшее время.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Вергун

Правительство РФ утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Изменения должны сказаться на конечных потребителях.

Теперь налог на прибыль и плата за негативное воздействие на окружающую среду исключены из списка факторов, учитываемых при начислении тарифов. Это должно привести к снижению сумм в квитанциях, пишет ФАН.

Кроме того, Правительство уточнило правила расчета затрат на амортизацию техники мусорных операторов. Теперь амортизацию будут определять на основе максимальных сроков полезного использования активов.

Замглавы ФАС Виталий Королев считает, что утвержденное Кабмином постановление позволит сделать тарифное регулирование более прозрачным и предсказуемым.

«Ведомство ожидает, что указанные в нем (постановлении — Прим. ред.) меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время», — сказал Королев.

Реформа мусорной отрасли проходит в России с января 2019 года. Изменения должны сделать эту сферу более прозрачной, а обращение с отходами — цивилизованным. Как сообщал 5-tv.ru, пока около 70% компаний не платят за вывоз мусора.

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