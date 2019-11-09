Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Все идет не так, как планировалось. Следите за своими действиями, Раки. Выберите путь наименьшего сопротивления, когда суматоха одолеет вас. Иногда лучше сдаться, чем протолкнуть против течения. Обстоятельства контролировать нельзя — зато вашу реакцию на них контролировать вполне можно!

Иногда мы настолько зацикливаемся на прошлых неудачах, что забываем посмотреть, что нам предлагает настоящее. Эй, Близнецы, что заставляет вас чувствовать себя так, словно вы застряли? Отстаивать личные границы — хорошо, но строить стену между собой и людьми все-таки не стоит.

У всех нас есть локус контроля: насколько мы верим, что имеем власть над нашими успехами и неудачами. Когда локус контроля является внутренним, мы несем полную ответственность за свои действия и последствия данных действий. Когда это вне нас, мы обвиняем в этом ситуацию или других людей. Тельцы, пришло время взять на себя ответственность за вашу жизнь. Взять на себя ответственность за то, что есть и что может быть.

Уроки души, которые открываются вам в данный момент: вещи, люди и ситуации не остаются прежними, независимо от того, насколько мы этого хотим. Поскольку каждый этап вашей жизни требует от вас чего-то нового, ваши отношения со всеми вокруг вас тоже меняются. Примите изменения, Овны.

Близнецы, отстаивать личные границы — хорошо, но строить стену между собой и людьми все-таки не стоит. Весы, подумайте о том, сколько раз вы подавляли боль и страдали в тишине. Обдумывание — это искусство создавать проблемы там, где их нет. Козероги, пора пристально взглянуть на реальность.

В период, когда Солнце оказывается в созвездии Скорпиона, активизируется стремление к неизвестному, возможно повышение интереса к изучению эзотерики. Многим знакам зодиака стоит обратить внимание на налаживание связей с противоположным полом.

♌ Лев

Такой уж сегодня день, Львы — все вами сказанное обернется против вас. Будьте осторожны и избегайте того, что выводит вас из себя. Вместо этого совершенствуйте свои навыки доброжелательного общения. Донести свою точку зрения без агрессии и насилия гораздо проще.

Космический совет: сегодня стоит поберечь себя и избегать конфликтных ситуаций.

♍ Дева

Подумайте о том, сколько раз вы подавляли боль и страдали в тишине. Подумайте о том, как вы сдерживали себя от выражения своих эмоций. Пусть открываются шлюзы, если это нужно. Вселенная дает вам шанс залечить старые раны. Учитывая, что вы чувствуете себя особенно чувствительными сегодня, лучше избегать того, что может ранить вас.

Космический совет: поберегите свои нервы.

♎ Весы

Вы знаете, что не сулит ничего хорошего настоящему? Прошлое. Устраните боль, которую вы подавляли. Поговорите с демонами, которые скрывались внутри вас. Весы, пора вспомнить обещания, которые вы давали в день свадьбы. Все ли из них соблюдаются? То, что вы общаетесь, не означает, что это нужно продолжать это делать. Проведите открытый и честный разговор с любимым человеком о том, что кажется вам важным.

Космический совет: дайте боли, которую вы подавляли, выйти наружу.

♏ Скорпион

Если все идет без проблем, воспринимайте это как знак того, что вы должны быть вместе. Если это не так, поверьте — ваша большая любовь еще ждет вас. Помните, что почти идеальное — это не то же самое, что идеальное. Есть большая вероятность, что вы притупите свой блеск, соглашаясь на кого-то или что-то, что не соответствует вашему высшему благу.

Космический совет: не стоит оставаться в некомфортных отношениях, пытаясь сохранить любовь — это, вероятно, не она.

♐ Стрелец

Давайте поговорим о накоплении, Стрельцы. Посмотрите на материальные блага вокруг вас. Являются ли они источником радости и вдохновения или их держали здесь из-за боли, связанной с их потерей? Знаете, в чем смысл минимализма? Дело не в том, чтобы иметь меньше, а в том, чтобы освободить место для того, что имеет большое значение. Космический совет: настало время разобрать полки в шкафах — долой старый хлам!

♑ Козерог

Обдумывание — это искусство создавать проблемы там, где их нет. Козероги, пора пристально взглянуть на реальность. Все идет лучше, чем вы думаете. Сделайте глубокий вдох и вернитесь к настоящему. Как сказал Тич Нхат Хан: «Настоящий момент наполнен радостью и счастьем. Если вы будете внимательны, вы увидите это». Космический совет: прекратите придерживаться субъективных взглядов.

♒ Водолей

Душа всегда знает, что делать, чтобы исцелить себя. Задача состоит в том, чтобы заставить ум замолчать. Водолеи, если у вас есть возможность выключить телефон и выйти из сети, сделайте это. Те, кто заботится о вас, поймут вашу потребность в пространстве.

Космический совет: побудьте наедине с собой.

♊ Рыбы

Вы очень усердно работали, и время, чтобы пожинать плоды, приближается. Теперь вам нужно подвести итоги. Посмотрите, как далеко вам удалось пройти и как далеко вам нужно пройти. Идея состоит в том, чтобы учиться на прошлых ошибках и не слишком увлекаться прошлым. Верьте в светлое будущее.

Космический совет: верьте в светлое будущее.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября.