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  4. Актрису Екатерину Абросину обокрали на спектакле «Война и мир»

Актрису Екатерину Абросину обокрали на спектакле «Война и мир»

, 2:11 | Ниса Мурзанаева 25

Артистка лишилась дорогого гаджета — iPhone 10.

Фото: YouTube @Katerina Abrosina

Актрису Екатерину Абросину обокрали во время спектакля в столице. Артистка лишилась дорогого гаджета — iPhone 10.

В Москве группа артистов играла постановку на площадке Союза независимых театров. Перед спектаклем «Война и мир» труппа экспериментального театра имени Алехандро Валенсио, в том числе и актриса Екатерина Абросина, устроили фотосессию.

Фотографировались актеры на смартфон потерпевшей — iPhone 10. Однако после спектакля дорогостоящий гаджет исчез.

Абросина утверждает, что оставила мобильное устройство на зарядке. В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

За последнюю неделю это уже второй случай кражи у знаменитостей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной. 70-летняя исполнительница лишилась двух изумрудов, 140 тысяч рублей и ювелирных украшений.

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