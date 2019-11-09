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  4. Японскую туристку на Сахалине удивили русскоязычные вывески

Японскую туристку на Сахалине удивили русскоязычные вывески

, 8:52 | Валентин Черников 32

Путешественница ожидала надписей на родном языке и пришла в недоумение от увиденного.

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Путешественница из Японии пожаловалась на русскоязычные вывески после поездки на Сахалин. Об этом пишет издание «Асахи симбун». Девушка отметила красоты острова, но огорчилась тем, что почти не нашла надписей и указателей на родном языке.

«Когда прилетаешь, вокруг много русских. Я думала, что будут вывески на японском языке, но большинство из них на русском», — написала туристка.

При этом она отметила, что провела на Сахалине четыре прекрасных дня. Ее впечатлили побережье Охотского моря, маяк «Анива», мыс Евстафия, «Ворота счастья», Кафедральный собор Рождества Христова и другие достопримечательности.

С начала XX века часть крупнейшего острова в России находится под контролем Страны восходящего солнца. В сентябре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили сроки запуска пилотного проекта по туризму на Курилах.

Ранее 5-tv.ru писал, что первые японские туристы посетили остров Кунашир.

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