Шэрон Стоун в платье с глубоким декольте повторила сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун взорвала зал на церемонии награждения от журнала GQ в Берлине. Голливудская звезда, получившая приз в номинации «Женщина года», вышла на сцену в черном мини-платье с экстремальным декольте, приоткрывающем ее «аппетитные» формы.

Перед произнесением благодарственной речи 61-летняя знаменитость повторила знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт». Так же, как и в знаменитом эпизоде кинокартины 1992 года, Стоун эротично закинула ногу на ногу и слегка оперлась на спинку стула. Таким образом она хотела воссоздать момент, который буквально перевернул всю ее жизнь.

«Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и мой режиссер сказал мне: „Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны в этой сцене, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно“. И я сказала: „Конечно“. Я не знала, что этот момент изменит мою жизнь», — рассказала актриса зрителям.

После этого она предложила публике повторять ее движения, скомандовав: «На старт, внимания, марш!» В этот момент в зал взорвался от аплодисментов. Поклонники не могли сдержать восторга и начали вставать со своих мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шэрон Стоун показала безупречную фигуру.