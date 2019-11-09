«Не верю своим глазам!»: Настя Задорожная выходит замуж

Российская певица и актриса Анастасия Задорожная готовится к свадьбе. О радостном событии звезда сообщила на своей странице в Instagram. Теледива выложила в профиле фото своей руки, на безымянный палец которой надето обручальное кольцо, и в подписи к снимку оставила забавный комментарий.
«пАЙ-ду», — написала светская львица (Прим.ред. — орфография и пунктуация автора сохранены).
Фанаты с восторгом восприняли новость о помолвке Задорожной. Они уже давно ждали новостей о ее романе, однако артистка старалась оставлять личные отношения в тени от общих обсуждений. Даже сейчас звезда сумела сохранить интригу. Она рассказала подписчикам, что скоро станет замужней дамой, однако о том, кто именно покорил ее сердце, решила все-таки умолчать. Тем не менее, поклонникам это не помешало порадоваться за любимицу.
«Наконец-то! Поздравляю!»
«Не верю своим глазам!»
«А кто счастливец? Когда мы узнаем?»
«Поздравляю от души!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Задорожная поделилась секретами стройности.