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«Не верю своим глазам!»: Настя Задорожная выходит замуж

, 12:55 | Карина Бернтгольц Фото 334

Певица показала обручальное кольцо, однако имя своего жениха предпочла оставить в тайне.

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Фото, видео: Instagram @stasya_ru

Российская певица и актриса Анастасия Задорожная готовится к свадьбе. О радостном событии звезда сообщила на своей странице в Instagram. Теледива выложила в профиле фото своей руки, на безымянный палец которой надето обручальное кольцо, и в подписи к снимку оставила забавный комментарий.

«пАЙ-ду», — написала светская львица (Прим.ред. — орфография и пунктуация автора сохранены).

Фанаты с восторгом восприняли новость о помолвке Задорожной. Они уже давно ждали новостей о ее романе, однако артистка старалась оставлять личные отношения в тени от общих обсуждений. Даже сейчас звезда сумела сохранить интригу. Она рассказала подписчикам, что скоро станет замужней дамой, однако о том, кто именно покорил ее сердце, решила все-таки умолчать. Тем не менее, поклонникам это не помешало порадоваться за любимицу.

Instagram @stasya_ru

«Наконец-то! Поздравляю!»

«Не верю своим глазам!»

«А кто счастливец? Когда мы узнаем?»

«Поздравляю от души!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Задорожная поделилась секретами стройности. 

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«Не верю своим глазам!»: Настя Задорожная выходит замуж

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