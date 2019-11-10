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  4. Видео: женщина ожидала приема врача, лежа на полу в больнице Орска

Видео: женщина ожидала приема врача, лежа на полу в больнице Орска

, 9:33 | Ниса Мурзанаева Видео 189

Укутанная в одеяла больная должна была пройти томографическое обследование.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, ВКонтакте @Николай Μаслов

В сети появилось видео, на котором женщина, укутанная в одеяла, лежит на носилках в коридоре медучреждения. Пользователь, опубликовавший кадры, утверждает — дело происходит в больнице № 4 в Оренбургской области.

В Министерстве здравоохранения региона утверждают, что больная провела на полу в коридоре не более пяти минут. По словам представителей ведомства, медицинский работник, отвечающий за пациентку, оформлял в это время бумаги. Женщина должна была пройти обследование на томографе, пишет сайт 56orb.ru.

«Наличие теплых одеял на носилках указывает на то, что пациентка была только доставлена с улицы. В коридоре находилась не более пяти минут. Обследование провели достаточно быстро», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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