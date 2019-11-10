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  4. Директор Якубовича отреагировал на слухи о его операции

Директор Якубовича отреагировал на слухи о его операции

, 13:30 | Ниса Мурзанаева Видео 43

Сообщалось, что телеведущему установили кардиостимулятор в одной из столичных клиник.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Boris Kavashkin

Директор телеведущего Леонида Якубовича Табриз Шахиди прокомментировал новость о том, что шоумен якобы перенес операцию. По словам представителя артиста, последний чувствует себя хорошо и никаких проблем со здоровьем не испытывает. Об этом пишет РИА Новости.

«Леонид Аркадьевич в полном порядке. Никаких операций не было и не предвидится, работает, ежедневно занимается спортом. В планах — съемки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков «Поле чудес», — заявил директор знаменитости.

74-летний Леонид Якубович на слухи о перенесенном хирургическом вмешательстве отреагировал с иронией.

«Что? Какая операция? Может я проспал?» — цитирует слова телеведущего Шахиди.

В массмедиа появились новости о том, что Леонид Якубович попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Утверждалось, что телезвезда перенес операцию по установке кардиостимулятора.

Леонид Якубович уже не в первый раз пугает поклонников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шоумен вернулся из заграницы в инвалидном кресле.

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