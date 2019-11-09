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«Он сознался в убийстве»: Адвокат расчленившего студентку историка Олега Соколова

, 23:06 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 580

По словам Александра Почуева, в ближайшие дни подозреваемому в убийстве Анастасии Ещенко преподавателю СПбГУ будет избрана мера пресечения.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Адвокат подозреваемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной. По словам юриста, предполагаемому преступнику в ближайшее время изберут меру пресечения.

«Он сознался в убийстве. Кого, как и чем — это покажет следствие. Поэтому защите говорить об этом преждевременно. Мера пресечения, скорее всего, будет избрана в понедельник, но, возможно, и завтра. Все зависит от состояния здоровья», — сказал Александр Почуев.

Защитник отметил, что Олег Соколов в настоящий момент пока еще находится в больнице из-за переохлаждения. Вполне вероятно, что в рамках расследования преступления подозреваемому будет назначен ряд экспертиз, в том числе для его проверки на вменяемость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сосед Олега Соколова, расчленившего свою студентку, рассказал о том, что произошло рано утром 9 ноября. Мужчина был понятым при обыске квартиры преподавателя.

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