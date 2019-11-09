«Он сознался в убийстве»: Адвокат расчленившего студентку историка Олега Соколова

Адвокат подозреваемого в убийстве студентки Анастасии Ещенко преподавателя СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с 5-tv.ru рассказал, что его подзащитный оформил явку с повинной. По словам юриста, предполагаемому преступнику в ближайшее время изберут меру пресечения.

«Он сознался в убийстве. Кого, как и чем — это покажет следствие. Поэтому защите говорить об этом преждевременно. Мера пресечения, скорее всего, будет избрана в понедельник, но, возможно, и завтра. Все зависит от состояния здоровья», — сказал Александр Почуев.

Защитник отметил, что Олег Соколов в настоящий момент пока еще находится в больнице из-за переохлаждения. Вполне вероятно, что в рамках расследования преступления подозреваемому будет назначен ряд экспертиз, в том числе для его проверки на вменяемость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сосед Олега Соколова, расчленившего свою студентку, рассказал о том, что произошло рано утром 9 ноября. Мужчина был понятым при обыске квартиры преподавателя.