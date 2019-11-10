  1. Пятый канал
  4. Ладу Дэнс раскритиковали за слишком перекачанные губы

Ладу Дэнс раскритиковали за слишком перекачанные губы

, 17:19 | Игорь Рязов Фото 463

Поклонники с трудом узнали все реже появляющуюся на публике певицу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lada_dance_official

Поклонники певицы Лады Дэнс раскритиковали ее за чрезмерную пластику. Фанатам показалось, что она сделала себе слишком большие губы

Лада Дэнс все реже появляется на публике, однако не смогла пропустить передачу по случаю 50-летнего юбилея сценической деятельности Олега Газманова. Она рассказала о своем сотрудничестве с артистом в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Зрители обратили внимание не столько на сам рассказ, сколько на внешность знаменитости. Как пишет Starhit, многие не узнали звезду 1990-х из-за слишком перекачанных губ. Вдобавок, знаменитость подчеркнула их яркой помадой.

YouTube / Россия 1, кадр из т/п «Привет, Андрей!», 2019 г.

Лада Дэнс также опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время телешоу. На фотографии она стоит вместе с Газмановым. В подписи к фото певица пожелала ему и дальше радовать поклонников своим творчеством.

Instagram @lada_dance_official

В комментариях нашлось множество лестных отзывов о внешности 50-летней Лады Дэнс. Подписчики отмечают, что она молодо выглядит и сравнивают ее с Газмановым.

«Он уже седой. А вы такая же юная!»

«Лада, вы почему такая красивая?»

«Царские сапожки», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о личной жизни Лады Дэнс. Она рассказала, как увела мужчину из семьи.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!

Последние новости

18:38
Годы идут — стена остается: 30 лет назад рухнула Берлинская стена
18:31
Путин назвал главные приоритеты в работе полиции
18:18
«Пять дней безумной боли»: ведущую «Дома-2» экстренно госпитализировали
18:10
«Любовь — главное в Вашей музыке»: Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
18:02
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету
17:54
«Недвижимость и здоровье»: 82-летний Кончаловский заговорил о завещании

Сейчас читают

«Я ее просил, чтобы ушла»: брат расчлененной Соколовым девушки рассказал о последних часах ее жизни
Фанаты переживают за отношения Рудковской и Плющенко
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев