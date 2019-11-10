Ладу Дэнс раскритиковали за слишком перекачанные губы

Поклонники певицы Лады Дэнс раскритиковали ее за чрезмерную пластику. Фанатам показалось, что она сделала себе слишком большие губы

Лада Дэнс все реже появляется на публике, однако не смогла пропустить передачу по случаю 50-летнего юбилея сценической деятельности Олега Газманова. Она рассказала о своем сотрудничестве с артистом в шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Зрители обратили внимание не столько на сам рассказ, сколько на внешность знаменитости. Как пишет Starhit, многие не узнали звезду 1990-х из-за слишком перекачанных губ. Вдобавок, знаменитость подчеркнула их яркой помадой.

YouTube / Россия 1, кадр из т/п «Привет, Андрей!», 2019 г.

Лада Дэнс также опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время телешоу. На фотографии она стоит вместе с Газмановым. В подписи к фото певица пожелала ему и дальше радовать поклонников своим творчеством.

Instagram @lada_dance_official

В комментариях нашлось множество лестных отзывов о внешности 50-летней Лады Дэнс. Подписчики отмечают, что она молодо выглядит и сравнивают ее с Газмановым.

«Он уже седой. А вы такая же юная!»

«Лада, вы почему такая красивая?»

«Царские сапожки», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о личной жизни Лады Дэнс. Она рассказала, как увела мужчину из семьи.