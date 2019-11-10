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  4. Майли Сайрус легла под нож из-за проблем с голосовыми связками

Майли Сайрус легла под нож из-за проблем с голосовыми связками

, 19:44 | Анастасия Игонина 36

Артистки предстоит серия операций, между которыми девушке врачи запретили говорить.

Фото: Instagram @mileycyrus

Майли Сайрус сделали операцию на голосовых связках. О медицинских проблемах актрисы и певицы рассказал журнал People.

Около месяца назад Сайрус уже попадала в больницу — с острой формой тонзиллита. Во время лечения выяснилось, что у Майли помимо этого есть проблемы с голосовыми связками. Как показало обследование, заболевание незаметно развивалось в течение долгого времени и восстановить здоровье артистка могла только при помощи хирургического вмешательства.

Впереди у звезды еще несколько операций, первая из которых пройдет через несколько недель. Между манипуляциями хирургов певице придется хранить полное молчание, чтобы не напрягать голосовые связки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после первой госпитализации Майли Сайрус восстанавливала силы, проводя время с бойфрендом.

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