  1. Пятый канал
  4. Польша передумала арестовывать задержанного по запросу РФ националиста Мазура

Польша передумала арестовывать задержанного по запросу РФ националиста Мазура

, 23:21 | Сергей Зеленский Видео 38

Радикал передан на поруки генеральному консулу Украины.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/ZEUS

Польская прокуратура отозвала ходатайство об аресте одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО)* Игоря Мазура 10 ноября, задержанного накануне по запросу России. Соответственно, окружной суд не сможет рассмотреть дело о его аресте на семь суток, как планировалось ранее, пишет ФАН.

Как написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, Мазур, известный по позывному Тополь, передан на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Ранее посол Незалежной в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев будет любой ценой добиваться освобождения своего гражданина.

Следственный комитет РФ в 2014 году возбудил уголовное дело против Мазура. По версии следствия, он входил в одну из террористических группировок, действовавших на территории Чечни в 1994–1995 годах.

Кроме того, он возглавлял националистическую организацию «Правый сектор»*, а в последствии стал заместителем председателя УНА-УНСО. С началом конфликта в Донбассе он выступал на стороне украинских силовиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Варшавы готовились к экстрадиции Игоря Мазура в РФ.

* — запрещены в России.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!

Последние новости

0:28
«Что за чудо!»: двухлетняя дочь Пелагеи спела шлягер Александры Пахмутовой
0:02
Советник Трампа заявил о невозможности вечно оказывать Украине военную помощь
23:41
Отец убитой историком Соколовой девушки: «Настя о нем ничего плохого никогда не говорила»
23:21
Польша передумала арестовывать задержанного по запросу РФ националиста Мазура
23:01
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды
22:42
Экоактивистка Грета Тунберг анонсировала выход книги со своими изречениями

Сейчас читают

Видео: историк Соколов выбрасывает в Мойку части тела возлюбленной
«Я ее просил, чтобы ушла»: брат расчлененной Соколовым девушки рассказал о последних часах ее жизни
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев