Польша передумала арестовывать задержанного по запросу РФ националиста Мазура

Польская прокуратура отозвала ходатайство об аресте одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО)* Игоря Мазура 10 ноября, задержанного накануне по запросу России. Соответственно, окружной суд не сможет рассмотреть дело о его аресте на семь суток, как планировалось ранее, пишет ФАН.

Как написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, Мазур, известный по позывному Тополь, передан на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. Ранее посол Незалежной в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев будет любой ценой добиваться освобождения своего гражданина.

Следственный комитет РФ в 2014 году возбудил уголовное дело против Мазура. По версии следствия, он входил в одну из террористических группировок, действовавших на территории Чечни в 1994–1995 годах.

Кроме того, он возглавлял националистическую организацию «Правый сектор»*, а в последствии стал заместителем председателя УНА-УНСО. С началом конфликта в Донбассе он выступал на стороне украинских силовиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Варшавы готовились к экстрадиции Игоря Мазура в РФ.

* — запрещены в России.