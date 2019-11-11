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Советник Трампа заявил о невозможности вечно оказывать Украине военную помощь

, 0:02 | Анастасия Игонина Видео 32

В Вашингтоне надеются на улучшение российско-украинских отношений.

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Фото, видео: ТАСС/Сазончик Константин, /ZEUS, /Ron Sachs

США не могут вечно оказывать Украине военную помощь. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Слова О’Брайена прозвучали в эфире телеканала CBS. Политик подчеркнул: он надеется, что Киев все-таки сможет наладить отношения с Россией.

«Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение».

В конце сентября стало известно, что глава США Дональд Трамп приостановил оказание военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов. Кроме того, 3 ноября в The Washington Post появилась информация о том, что американский лидер с первых дней своего президентства испытывал «неукротимую ненависть» к Украине.

Как писал ранее 5-tv.ru, по одной из версий, неприязнь Трампа к Незалежной объясняется тем, что Киев препятствует улучшению отношений между Белым домом и Кремлем.

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