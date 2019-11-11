Для проведения уникальной операции в Гамбург были приглашены специалисты из РФ

Российские врачи совместно с немецкими коллегами провели уникальную операцию. Специалисты группы клиник «Согаз Медицина» из разных регионов России прибыли в Гамбург, чтобы спасти жизнь пациенту с редким заболеванием и свести к минимуму риск развития онкологии.

За слаженной работой международной команды хирургов по видеосвязи наблюдали врачи со всех уголков мира. В том, что для современной медицины нет ни границ, ни расстояний, убедился корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин.

Внешне он выглядит вполне молодым и здоровым, но в свои 37 ему приходится все больше лежать и все меньше двигаться, а если и вставать с больничной койки, то непременно опираясь на костыли. У Бьерна повреждено ахиллово сухожилие, отслаивается сетчатка глаза, он стремительно набирает вес. Все это — следствие многолетней гормональной терапии по лечению основного заболевания, редкой патологии толстой кишки.

Бьерн, пациент: «Все начиналось с обильных кровотечений, после осмотра у врача мне поставили язвенный колит. И вот уже 14 лет я живу с этим. Перепробовал множество лекарств, больше ничего не помогает».

Врачи называют такую форму заболевания «предраковой» — настолько велик риск развития онкологии. Время не лечить, а спасать жизнь. Устранить все возникшие осложнения можно только хирургическим путем.

В операционную — с улыбкой. Бьерну посчастливилось оказаться в руках лучших специалистов. И не только немецких.

Виталий Чащухин, корреспондент: «Практически одновременно в операционных можно проводить десятки сложнейших операций, каждая из них уникальна по-своему, но то, что происходит сейчас здесь — нечто совершенно особенное даже по меркам этой гамбургской клиники. К хирургическому лечению немецкого пациента приглашены специалисты из России».

Ведущие хирурги сразу двух клиник группы «СОГАЗ МЕДИЦИНА» — Андрей Проценко из Санкт-Петербурга и Евгений Токаренко из Геленджика. На каком языке говорить с немецким коллегой, вопроса даже не возникало. Понимание — с одного взгляда.

Андрей Проценко, заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ»: «Мы давно работаем в таком партнерстве тесном, и все больше и больше можем сказать, что медицина в настоящее время не имеет ни границ, ни расстояний. Самое главное — это пациент, его здоровье и качество медицинской помощи».

Каждый из врачей имеет большой опыт малоинвазивных, щадящих для пациента операций, после которых на теле практически не остается шрамов. Все свои манипуляции хирурги видят только на мониторах. И вот так в течение долгих часов, шаг за шагом, не сказать, что вслепую, но как будто бы на ощупь проходит серьезнейшая операция по тотальному, то есть полному удалению поврежденной толстой кишки. Высший пилотаж в современной хирургии.

Асад Кутуп, главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии медицинского центра «Асклепиос Норд»: «Мы учимся друг у друга. Медицина в современном мире может развиваться только благодаря обмену мнениями и созданию общих рекомендаций для максимально эффективного лечения пациентов по всему миру».

Уникальная операция, впервые успешно проведенная с участием наших хирургов стала первым, но самым важным этапом лечения немецкого пациента и была сразу же представлена на проходившем в эти дни международном медицинском симпозиуме — одном из старейших в Германии.

Карл Ольдхафер, главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии медицинского центра «Асклепиос Бармбек»: «Я сам несколько раз был в Российской Федерации и действительно удивлен развитием медицины в вашей стране. И я действительно рад приветствовать российских коллег, потому что я не вижу никаких границ — нет онкологических заболеваний российского или немецкого происхождения».

Медицинские конгрессы сегодня — это не просто научные доклады с трибун. Все направлено на то, чтобы специалисты почерпнули как можно больше именно практических знаний. Еще сразу несколько показательных операций в прямом эфире. В каком-то смысле в них сейчас принимают участие все приехавшие в Гамбург хирурги.

Более 200 специалистов — из самой Германии, Великобритании, Японии, но самая внушительная делегация — из России, а это значит, что мировые стандарты хирургического лечения будут все более доступны, а в некоторых случаях и бесплатны — для российских пациентов в рамках выделенных квот ОМС. В том же многопрофильном медицинском центре в Геленджике уже работают по такой схеме.

Евгений Токаренко, заведующий хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике: «Пациенты Российской Федерации или Краснодарского края имеют возможность бесплатно получить вид этой медпомощи по полисам ОМС. Мы уделяем особое внимание социально-важным проблем, таким как сердечно-сосудистая хирургия, выполняем установку кардиостимуляторов, аортокоронарное шунтирование, уделяем большое внимание онкологии, учитывая, что 2019–2020 годы в России — годы борьбы с онкологией».

А всего через несколько лет, в конце 2021 года, в новом многопрофильном центре группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» российские доктора смогут лечить вообще все виды онкологических заболеваний, в том числе по тем методикам, которые были продемонстрированы в Гамбурге во время совместной показательной операции. И, к слову, еще только строящийся медицинский центр в Ленинградской области по уровню оснащенности войдет в топ-3 лучших клиник мира.