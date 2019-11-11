Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу (ДОН) вслед за США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям» заявил, что Москва намерена рассмотреть различные варианты ответных мер в случае демарша Вашингтона.

«Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — сказал Сергей Рябков.

Несмотря на это, дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты продолжат оставаться участниками Договора.

По словам опрошенных изданием экспертов, развала ДОН в случае выхода из него Вашингтона не произойдет. 33 страны по-прежнему останутся участниками договора. Принципиальное значение приобретает вопрос, как в подобном контексте будут вести себя европейские союзники США.

Международный Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже их число возросло до 34. В соответствии с соглашением, эти государства могут совершать согласованные облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала договор в 2001 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США предпринимают конкретные шаги по выходу из Договора по открытому небу.