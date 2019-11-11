Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Россияне начали отказываться от покупки овощей из-за высоких цен. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, которые представил «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам организации, с 2014 года продукция в среднем подорожала на 22%, до 56 рублей за один килограмм. Вместе с этим наблюдается заметное сокращение продажи овощей. В зависимости от их вида приобретение товаров снизились на 1,4–12,3% в натуральном выражении и до 2,8% — в денежном. В целом потребление россиянами свежих овощей с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8%.

На фоне резкого уменьшения закупок овощей заметно увеличение потребления круп. Их продажи за год выросли на 1,3% в натуральном выражении и на 9,1% в денежном эквиваленте.

Сравнивая цены на товары, исследователи отмечают, что крупы покупать намного выгоднее. Если цены на огурцы и помидоры составляют более 90 рублей, то приобрести крупу можно всего за 49 рублей. Впрочем, представители розничных сетей эту тенденцию пока не замечают.

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