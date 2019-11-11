Российская певица Наталья Штурм, известная по исполнению песни «Школьный романс», провела «горячую фотосессию» на берегу моря. Звезда продемонстрировала достоинства своей фигуры в белоснежном купальнике на фоне живописных пейзажей Ямайки. А ради одного снимка решила даже снять бюстгальтер и приняла соблазнительную позу, лежа на берегу.

Сексуальный кадр Штурм не смог оставить подписчиков равнодушными и вызвал бурные споры среди пользователей.

Instagram @nataliashturm

Одни, уже давно привыкшие к тому, что 53-летняя звезда любит хвастаться своим подтянутым телом, выразили восхищение ее эротичной фотосессией и попросили еще чаще радовать подобными съемками.

«Натала! Вот как сейчас спать?»

«Просто бомба!»

«Побольше бы таких!»

«Просто прелесть! Все мечтают о такой фигуре!» — восхищались комментаторы.

Другие, напротив, призвали Наталью быть скромнее. По мнению ряда фолловеров, привлекать внимание к своей персоне нужно, прежде всего, творчеством, а не полуобнаженным телом.

«Ужас! Зачем?»

«Складки видно!» — возмущались юзеры.

Впрочем, это уже не первый раз, когда Наталья Штурм позирует топлес. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнительница оголилась на массаже.