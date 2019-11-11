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Самолет, направлявшийся в Испанию, вернулся в «Шереметьево» из-за отказа гидросистемы

, 11:09 | Нюра Незванова 28

Как стало известно 5-tv.ru, посадка лайнера авиакомпании Airbridgecargo airlines прошла благополучно.

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Самолет авиакомпании Airbridgecargo airlines, вылетевший из московского «Шереметьево»  в испанский город Сарагоса, вернулся в воздушную гавань. Экипаж объявил о неисправности гидросистемы и потере управления передней стойки шасси. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 10 ноября поздно вечером.

На борту находились четыре члена экипажа.

Сообщается, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.

Однако после приземления, лайнер не смог самостоятельно выехать со взлетно-посадочной полосы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шасси украинского лоукостера заполыхало при посадке в Египте.

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