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  4. Шасси украинского лоукостера заполыхало при посадке в Египте — видео

Шасси украинского лоукостера заполыхало при посадке в Египте — видео

, 21:01 | Сергей Зеленский Видео 51

Компания-перевозчик заявляет, что никакого ЧП не было, а в аэропорту Шарм-эль-Шейха говорят о чуде, что никто из 196 человек на борту не пострадал.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Josef Vostarek, ВКонтакте @ru_chp

Посадка чартерного рейса из Запорожья в Шарм-эль-Шейх украинского лоукостера SkyUp Airlines едва не закончилась трагедией — в зоне тормозного устройства шасси возникло возгорание.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что спустя несколько секунд после остановки самолета из-под одного из шасси вырывается пламя. Сотрудники воздушной гавани бегут к самолету и начинают тушить огонь.

Авиационные власти Египта высказали работникам аэропорта благодарность за проявленный профессионализм и назвали благополучный исход инцидента не иначе как чудом, ведь на борту судна были 189 пассажиров и семь членов экипажа.

В то же время на сайте SkyUp Airlines отмечается, что посадка самолета прошла в штатном режиме и никакой аварийной ситуации не возникало.

«Хочу обратить внимание на то, что сообщения СМИ о том, что „при посадке загорелся самолет“ не соответствуют действительности», — приводятся слова генерального директора авиаперевозчика Евгения Хайнацкого.

SkyUp Airlines выполняет чартерные рейсы в Египет с мая 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Ан-2 разбился в Полтавской области Украины.

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