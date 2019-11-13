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  4. Волочкова проигнорировала звонок Пугачевой из-за плохого настроения

Волочкова проигнорировала звонок Пугачевой из-за плохого настроения

, 19:12 | Алиса Старжевская 42

Впрочем, очень скоро балерина осознала свою ошибку.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артистка балета Анастасия Волочкова в эфире программы на федеральном канале вспомнила, как по ошибке не ответила на звонок Аллы Пугачевой. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Балерина проигнорировала входящий вызов певицы — думала ее снова беспокоят назойливые журналисты.

«У меня был непростой момент тогда в жизни. Не хотелось ни с кем разговаривать из прессы», — делится переживаниями балерина.

Об ошибке Анастасии Волочковой поспешил сообщить звездный муж Примадонны — Максим Галкин.

«Настя, ты что зазвездилась? Тебе Пугачева звонит», — вспоминает артистка.

Она незамедлительно перезвонила на незнакомый номер и извинилась перед исполнительницей.

www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Волочкова заметила, что для нее выступление на концерте Пугачевой в Минске стало большим событием.

«Оказывается, кроме меня Алла Борисовна никого не пригласила. Вы знаете, какая для меня это честь? Можете хоть что про меня написать, но это очень круто», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова выступила с танцевальным номером на шоу Аллы Пугачевой в Минске.

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