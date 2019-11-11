Здоровье Маркл может быть под угрозой из-за второго ребенка

Жизнь Меган Маркл может находиться под угрозой из-за второй беременности, сообщает издание Express.

Сейчас в зарубежной прессе активно ходят слухи, что Меган намерена подарить принцу Гарри второго ребенка. Однако медики утверждают, что если герцогиня Сассекская планирует зачать второго малыша, то ей стоит подождать еще полгода, чтобы организм полностью восстановился после рождения первенца.

Дело в том, что позднее рождение всегда связано с рисками не только для будущей мамы, но и для ребенка. Недавнее исследование в Канаде показало, что женщины старше 35 лет, имели повышенный риск смертности во время родов, в отличие от молодых девушек.

Меган Маркл впервые стала мамой в возрасте 37 лет. Как отмечают медики, если здоровье герцогини позволяет ей родить второго ребенка, то это прекрасно. Главное знать о рисках и факторах, которые связаны с интервалом между родами, пишет Дни.ру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл похвасталась первыми успехами своего сына.