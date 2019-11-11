  1. Пятый канал
  4. Здоровье Маркл может быть под угрозой из-за второго ребенка

Здоровье Маркл может быть под угрозой из-за второго ребенка

, 13:16 | Мия Субботина 311

По слухам в зарубежной прессе, в королевской семье может случиться пополнение.

Фото: www.globallookpress.com / PPE/face to face

Жизнь Меган Маркл может находиться под угрозой из-за второй беременности, сообщает издание Express.

Сейчас в зарубежной прессе активно ходят слухи, что Меган намерена подарить принцу Гарри второго ребенка. Однако медики утверждают, что если герцогиня Сассекская планирует зачать второго малыша, то ей стоит подождать еще полгода, чтобы организм полностью восстановился после рождения первенца.

Дело в том, что позднее рождение всегда связано с рисками не только для будущей мамы, но и для ребенка. Недавнее исследование в Канаде показало, что женщины старше 35 лет, имели повышенный риск смертности во время родов, в отличие от молодых девушек.

Меган Маркл впервые стала мамой в возрасте 37 лет. Как отмечают медики, если здоровье герцогини позволяет ей родить второго ребенка, то это прекрасно. Главное знать о рисках и факторах, которые связаны с интервалом между родами, пишет Дни.ру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл похвасталась первыми успехами своего сына.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

14:32
Оружие века: 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова
14:24
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
14:10
Водитель Ford протаранил скорую и избил медика в Петербурге
14:00
«Секси-бомбочка»: Семенович зажигает в компании пышногрудых девушек
13:54
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле
13:48
«С чудинкой была»: Соседка выпавшей с из окна женщины с детьми о погибшей

Сейчас читают

Мужу выпавшей из окна женщины с детьми стало плохо на месте трагедии
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев