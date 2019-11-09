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  4. Уже полгода: Меган Маркл похвасталась первыми успехами своего сына

Уже полгода: Меган Маркл похвасталась первыми успехами своего сына

, 9:32 | Карина Бернтгольц Видео 67

Герцог и герцогиня Сассекские посетили поселок для военнослужащих в Виндзоре. В ходе встречи королевская особа рассказала о маленьком Арчи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / ALPR/AdMedia, via www.imago-images.de, 5-tv.ru

Сыну Меган Маркл и принца Гарри 6 ноября исполнилось полгода. За это время малыш уже успел побывать на светских мероприятиях и даже познакомиться с африканской культурой.

Несколько дней назад герцог и герцогиня Сассекские посетили поселок для военнослужащих в Виндзоре и во время беседы с местными жителями рассказали о первых успехах наследника. Как сообщает Daily Mail, у маленького Арчи уже прорезались молочные зубы, и он начал ползать.

«Меган рассказала, что Арчи уже начал ползать, поэтому им приходится особенно внимательно следить за сыном. Еще мы поговорили об отлучении от груди, поскольку у меня дочь такого же возраста, и я нуждалась в совете на эту тему», - приводит издание слова Эми Томпсон, чей муж служит в военной части в Виндзоре.

Во время разговора с местными жителями Маркл также отметила, что ей было бы очень тяжело надолго расстаться с мужем и сыном, поэтому она не смогла бы постоянно находиться в отъезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл планирует родить второго ребенка в США. 

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