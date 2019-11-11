Ранее судимый гражданин Австрии изнасиловал воспитанницу московского приюта

Мужчина изнасиловал 14-летнюю воспитанницу московского приюта. О произошедшем инциденте сообщила социальный педагог, работающая в учреждении.

По словам женщины, обратившейся в полицию, девочка познакомилась с мужчиной в социальной сети. Впоследствии подросток договорилась со своим новым знакомым продолжить общение вживую и встретиться в городе. Вместе с мужчиной школьница поужинала в кафе, а после за ним проследовала в однокомнатную квартиру, которая, по мнению девочки, казалась нежилой: в ней было слишком мало мебели.

Оставшись наедине с воспитанницей приюта, спутник схватил ее за волосы и начал приставать. Как впоследствии рассказала несовершеннолетняя, он насильственно совершил с ней половой акт, а после довез до станции метро.

По подозрению в преступлении сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин Австрии 1990 года рождения. Ранее он был судим в республике за мошенничество. Мужчине предъявлено обвинение в соответствии с пунктом «а» третьей части 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургский таксист изнасиловал и ограбил колясочницу.