  1. Пятый канал
  4. Ранее судимый гражданин Австрии изнасиловал воспитанницу московского приюта

Ранее судимый гражданин Австрии изнасиловал воспитанницу московского приюта

, 13:05 | Карина Бернтгольц 333

О произошедшем инциденте правоохранительным органам рассказал социальный педагог.

Фото: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom

Мужчина изнасиловал 14-летнюю воспитанницу московского приюта. О произошедшем инциденте сообщила социальный педагог, работающая в учреждении.

По словам женщины, обратившейся в полицию, девочка познакомилась с мужчиной в социальной сети. Впоследствии подросток договорилась со своим новым знакомым продолжить общение вживую и встретиться в городе. Вместе с мужчиной школьница поужинала в кафе, а после за ним проследовала в однокомнатную квартиру, которая, по мнению девочки, казалась нежилой: в ней было слишком мало мебели.

Оставшись наедине с воспитанницей приюта, спутник схватил ее за волосы и начал приставать. Как впоследствии рассказала несовершеннолетняя, он насильственно совершил с ней половой акт, а после довез до станции метро.

По подозрению в преступлении сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин Австрии 1990 года рождения. Ранее он был судим в республике за мошенничество. Мужчине предъявлено обвинение в соответствии с пунктом «а» третьей части 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургский таксист изнасиловал и ограбил колясочницу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

14:32
Оружие века: 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова
14:24
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
14:10
Водитель Ford протаранил скорую и избил медика в Петербурге
14:00
«Секси-бомбочка»: Семенович зажигает в компании пышногрудых девушек
13:54
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле
13:48
«С чудинкой была»: Соседка выпавшей с из окна женщины с детьми о погибшей

Сейчас читают

Мужу выпавшей из окна женщины с детьми стало плохо на месте трагедии
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев