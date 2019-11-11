Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении студентки, привезли в суд

Доцента СПбГУ Олега Соколова приезли в суд, где ему в ближайшее время изберут меру пресечения. По версии следствия, мужчина сначала убил, а затем расчленил выпускницу университета Анастасию Ещенко. Далее известный историк попытался утопить рюкзак с останками жертвы в реке Мойке. В ходе допроса подозреваемый раскаялся в преступлении.

Известно, что погибшая не только работала над научными статьями с Соколовым, но и жила в его квартире. Как сообщил брат Ещенко, незадолго до трагического инцидента Анастасия позвонила ему и рассказала, что историк ударил ее, бросив головой об пол.