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  4. Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении студентки, привезли в суд

Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении студентки, привезли в суд

, 14:41 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 480

На допросе известный петербургский историк раскаялся в содеянном.

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Фото, видео: ВКонтакте / Олег Соколов; 5-tv.ru

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Доцента СПбГУ Олега Соколова приезли в суд, где ему в ближайшее время изберут меру пресечения. По версии следствия, мужчина сначала убил, а затем расчленил выпускницу университета Анастасию Ещенко. Далее известный историк попытался утопить рюкзак с останками жертвы в реке Мойке. В ходе допроса подозреваемый раскаялся в преступлении.

Известно, что погибшая не только работала над научными статьями с Соколовым, но и жила в его квартире. Как сообщил брат Ещенко, незадолго до трагического инцидента Анастасия позвонила ему и рассказала, что историк ударил ее, бросив головой об пол.

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