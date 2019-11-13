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  4. Проскурякова отложила планы на второго ребенка из-за учебы в ГИТИСе

Проскурякова отложила планы на второго ребенка из-за учебы в ГИТИСе

, 20:18 | Алиса Старжевская Фото 71

Певица недавно преодолела очень сложный период, связанный с недосыпом и диким волнением.

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Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Больше двух лет назад Юлия Проскурякова поступила в ГИТИС на факультет режиссуры. В этом году певица закрыла свою пятую сессию. Об этом сообщает портал «7Дней.ру».

«Сессия в ГИТИСе это абсолютная собранность, трудоголизм и самодисциплина при абсолютной нехватке времени, хаосе и постоянном желании, хоть чуть-чуть где-нибудь поспать…» — делится эмоциями Проскурякова.

Она с неподдельным интересом говорит об учебе в институте театрального искусства у себя в Instagram.

«Новые знания, танец, вокал, актерское мастерство, переживания: «А выйдет ли хотя бы одна твоя работа на показ? Понравится ли она мастерам?“»— описывает переживания Проскурякова.

Instagram Юлии Проскуряковой @uliaveronika

Актриса призналась, что преодолела непростой жизненный период и теперь готова всю себя посвятить семье — мужу Игорю Николаеву и дочке Веронике.

«Можно уже быть дома, выспаться, наконец-то разглядеть близких и любимых. Уделить им такое нужное время и внимание», — говорит Проскурякова.

Из-за учебы артистка отложила планы по рождению второго ребенка. Пара решила, что сначала Проскуряковой надо закончить ГИТИС, а уже потом готовиться к пополнению в семье.

«Столько лет терпел, потерплю и еще», — шутил по этому поводу композитор Игорь Николаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Проскурякова поздравила падчерицу с днем рождения.

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