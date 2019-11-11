Седокова поделилась историей, как спасла чужого ребенка от агрессивного отца

Певица Анна Седокова рассказала о том, как спасла маленькую девочку от насилия. Об этом артистка рассказала на YouTube-шоу «Бар в большом городе».

Знаменитость поделилась трогательной историей, которая произошла во время гастролей в Сочи.

По словам артистки, восьмилетнюю девочку пришлось спасать от отца. В состоянии алкогольного опьянения он бегал по гостинице за дочерью. Съемочная группа звезды услышала вопли и крики в коридоре и вмешалась в ситуацию. Мужчину забрала полиция, а ребенок остался совсем один в незнакомом месте.

Анна, мама со стажем — у нее трое детей, приняла решение оставить на ночь малышку в своем номере. По словам девушки, они вместе смотрели мультики, а на утро пришла родственница и забрала девочку.

«Очень важно быть добрым человеком, это самое важное», — резюмировала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова познакомила женатого любовника с дочкой.