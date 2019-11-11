Макеева призналась, что в образе ведьмы страшно летать на сцене

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева впечатлила подписчиков своей ролью Панночки в мюзикле «Вий». В образе ведьмы актриса летает под потолком в белом платье. Одна из подписчиц Макеевой выразила свое восхищение актрисой и задала животрепещущий вопрос.

«Анастасия, добрый вечер. Сижу в зале и наслаждаюсь вашим голосом. Мюзикл шикарный, я в восторге. Когда в конце первого отделения вас вынесли в гробу, у меня сердце сжалось от страха. У меня к вам только один вопрос — страшно?» — спросила девушка.

«Страшно лететь и петь потом, страшно, что старуха не получится, а лежать в ящике не страшно», — отметила звезда.

Instagram @makeevan

На мюзикле присутствовала телеведущая Анфиса Чехова, которая поделилась в сторис своими впечатлениями.

«Настя @makeevan самая прекрасная ведьма из всех, что я видела», — подписала видео Чехова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Макеева эротично оголила грудь в образе Шахерезады.