  1. Пятый канал
  4. Макеева призналась, что в образе ведьмы страшно летать на сцене

Макеева призналась, что в образе ведьмы страшно летать на сцене

, 16:31 | Мия Субботина 180

Актриса принимает участие в мюзикле «Вий», где исполняет роль Панночки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @makeevan

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева впечатлила подписчиков своей ролью Панночки в мюзикле «Вий». В образе ведьмы актриса летает под потолком в белом платье. Одна из подписчиц Макеевой выразила свое восхищение актрисой и задала животрепещущий вопрос.

«Анастасия, добрый вечер. Сижу в зале и наслаждаюсь вашим голосом. Мюзикл шикарный, я в восторге. Когда в конце первого отделения вас вынесли в гробу, у меня сердце сжалось от страха. У меня к вам только один вопрос — страшно?» — спросила девушка.

«Страшно лететь и петь потом, страшно, что старуха не получится, а лежать в ящике не страшно», — отметила звезда.

Instagram @makeevan

На мюзикле присутствовала телеведущая Анфиса Чехова, которая поделилась в сторис своими впечатлениями.

«Настя @makeevan самая прекрасная ведьма из всех, что я видела», — подписала видео Чехова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Макеева эротично оголила грудь в образе Шахерезады.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

17:24
«Могла намеренно провоцировать»: Психиатр о возможных мотивах убийства Соколовым своей студентки
17:15
Глушаков требует через суд взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей
17:06
Преподаватель СПбГУ Соколов арестован по подозрению в убийстве студентки
17:04
«Человек довольно шебутной»: Знакомая женщины, выпавшей из окна с детьми, о погибшей
16:53
Народная милиция ДНР: Российские журналисты попали под обстрел в Ясиноватой
16:52
Седокова поделилась историей, как спасла чужого ребенка от агрессивного отца

Сейчас читают

«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака
Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев