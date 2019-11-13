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Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

, 14:03 | Алиса Старжевская Видео 53

Действие развернется за стенами парков, но остальные подробности пока держатся в секрете.

Фото, видео: YouTube / HBO

Компания HBO, подарившая миру «Игру престолов», «Кремниевую долину» и «Большую маленькую ложь», представила новый тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», созданного по мотивам одноименного фильма 1973 года. Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.

Действие фантастического сериала развернется за стенами парков. Ключевую роль в сюжете отведут компании Incite, о которой в тизере рассказывает ее основатель Лиам Демпси-старший в исполнении Джефферсона Мейса.

В этом сезоне к сериалу присоединятся Аарон Пол, известный зрителям по сериалу «Во все тяжкие», а также знаменитый французский актер Венсан Кассель, который примерит на себя роль отрицательного персонажа. Кроме того, появятся Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон и Джеффри Райт, которые уже снимались в сериале.

Премьера третьего сезона «Мира Дикого Запада» намечена на первую половину 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что появился новый тизер полнометражного продолжения «Во все тяжкие».

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