Теперь 82! Астрономы открыли 20 новых спутников Сатурна

Исследователи из американского Института Карнеги под руководством Скотта Шеппарда обнаружили 20 новых спутников Сатурна. Раньше астрономы говорили только о 62 небесных телах, вращающихся вокруг планеты.

В результате наблюдений ученые выяснили, что все спутники имеют диаметр около 17 километров. Что касается их траектории движения, то у 17 небесных тел она противоположна направлению вращения Сатурна вокруг своей оси.

На данный момент спутники еще никак не названы. Предложить свой вариант можно на сайте Института Карнеги до 6 декабря. Однако при выборе следует учитывать, что, согласно существующей классификации наименований космических объектов, они должны называться в честь божеств инуитской, скандинавской и галльской мифологии.

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