«В семье не без урода»: Мария Захарова резко отреагировала на действия Украины

Дарья Бруданова Журналист

Киев продолжает предпринимать попытки «переписать» историю.

Как Мария Захарова отреагировала на действия Украины

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Мария Захарова призвала сохранить историческую память именно в России

Заявления украинских властей, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать только одной очень известной русской пословицей. Об этом в интервью ТАСС сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — подчеркнула дипломат.

Так Мария Захарова, в том числе, и отреагировала на тот факт, что некоторые украинцы, чьи деды и прадеды участвовали в Великой Отечественной войне, присоединились к тем, кто сегодня пытается «переписать» нашу общую историю.

При этом Мария Захарова призналась: подобные тенденции, к сожалению, можно было увидеть и у нас. Она вспомнила конец 1980-х и начало 1990-х. Тогда, как с горечью отметила дипломат, молодые люди могли сидеть за одним столом с фронтовиками и вальяжно рассуждать о том, как было бы хорошо, если бы Третий рейх все же одержал верх.

Мария Захарова добавила: говоря о таком, молодежь, конечно же, не знала о зверских планах, которые Гитлер и его приспешники планировали совершить со славянским народом в случае своей победы. Чтобы таких разговоров больше никогда не происходило, официальный представитель МИД РФ призвала в первую очередь стараться сохранить историческую память именно в России.

До этого Мария Захарова назвала ситуацию на Украине «коричневой чумой». Она настаивает на том, чтобы характеризовать действия киевского режима именно так.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео