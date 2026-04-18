Мария Захарова призвала сохранить историческую память именно в России

Заявления украинских властей, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать только одной очень известной русской пословицей. Об этом в интервью ТАСС сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — подчеркнула дипломат.

Так Мария Захарова, в том числе, и отреагировала на тот факт, что некоторые украинцы, чьи деды и прадеды участвовали в Великой Отечественной войне, присоединились к тем, кто сегодня пытается «переписать» нашу общую историю.

При этом Мария Захарова призналась: подобные тенденции, к сожалению, можно было увидеть и у нас. Она вспомнила конец 1980-х и начало 1990-х. Тогда, как с горечью отметила дипломат, молодые люди могли сидеть за одним столом с фронтовиками и вальяжно рассуждать о том, как было бы хорошо, если бы Третий рейх все же одержал верх.

Мария Захарова добавила: говоря о таком, молодежь, конечно же, не знала о зверских планах, которые Гитлер и его приспешники планировали совершить со славянским народом в случае своей победы. Чтобы таких разговоров больше никогда не происходило, официальный представитель МИД РФ призвала в первую очередь стараться сохранить историческую память именно в России.

До этого Мария Захарова назвала ситуацию на Украине «коричневой чумой». Она настаивает на том, чтобы характеризовать действия киевского режима именно так.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.