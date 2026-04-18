Рэпер Эминем стал дедушкой во второй раз

Американский рэпер Эминем, настоящее имя которого Маршалл Брюс Мэтерс III, во второй раз стал дедушкой. Его приемная дочь Алайна Скотт родила девочку 14 апреля. Соответствующие снимки с ребенком женщина опубликовала в соцсети.

Лицо малышки на кадре Алайна скрыла, однако дала понять, что рождение дочери стало для нее важным событием.

Девочку назвали Скотти Мари Меллер. Как отметила молодая мама, имя ребенка выбрали не случайное. Оно связано с семьей Скотт, сыгравшей значимую роль в ее жизни. Теперь же, по ее словам, оно приобрело для нее новый смысл.

Алайна Скотт — племянница бывшей супруги рэпера Ким Скотт. Эминем удочерил Алайну в начале 2000-х, так как ее мать боролась с наркозависимостью. Дон Скотт скончалась в 2016 году.

Известно, что Алайна состоит в браке с Мэттом Меллером. Пара поженилась в 2023 году после длительных отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эминем впервые стал дедушкой. Его другая дочь Хейли Джейд Скотт рассказала о пополнении в семье. Мальчика назвали Эллиот Маршалл. Вторая часть имени ребенка дана в честь артиста.

