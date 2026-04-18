Рэпер Эминем стал дедушкой во второй раз

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Дочь артиста выбрала символичное имя для ребенка.

Кто родился у дочери Эминема и как назвали ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Dennis Van Tine

Американский рэпер Эминем, настоящее имя которого Маршалл Брюс Мэтерс III, во второй раз стал дедушкой. Его приемная дочь Алайна Скотт родила девочку 14 апреля. Соответствующие снимки с ребенком женщина опубликовала в соцсети.

Лицо малышки на кадре Алайна скрыла, однако дала понять, что рождение дочери стало для нее важным событием.

Девочку назвали Скотти Мари Меллер. Как отметила молодая мама, имя ребенка выбрали не случайное. Оно связано с семьей Скотт, сыгравшей значимую роль в ее жизни. Теперь же, по ее словам, оно приобрело для нее новый смысл.

Алайна Скотт — племянница бывшей супруги рэпера Ким Скотт. Эминем удочерил Алайну в начале 2000-х, так как ее мать боролась с наркозависимостью. Дон Скотт скончалась в 2016 году.

Известно, что Алайна состоит в браке с Мэттом Меллером. Пара поженилась в 2023 году после длительных отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эминем впервые стал дедушкой. Его другая дочь Хейли Джейд Скотт рассказала о пополнении в семье. Мальчика назвали Эллиот Маршалл. Вторая часть имени ребенка дана в честь артиста.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео