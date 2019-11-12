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  4. Двое мужчин задержаны за угрозы семье московского судьи

Двое мужчин задержаны за угрозы семье московского судьи

, 4:29 | Светлана Шевченко 4

+Против них возбуждены уголовные дела сразу по двум статьями — угроза убийством и призывы к экстремизму в сети Интернет.

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Фото, видео: ТАСС/Махонин Андрей, 5-tv.ru

Следственный комитет сообщил о задержании двух мужчин, которые угрожали убийством судье Мосгорсуда. Это ранее судимый Алекей Вересов и Сергей Половец.

Против них возбуждены уголовные дела сразу по двум статьями — угроза убийством и призывы к экстремизму в сети Интернет. В ближайшее время им изберут меру пресечения… В ведомстве подчеркнули: давление на судей — недопустимо, ведь они исполняют свой долг для восстановления справедливости.

Вообще, проблема безопасности судей сейчас стоит очень остро… Достаточно вспомнить громкое убийство судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова в 2010-м году. Он стал жертвой экстремистской группировки.

«Именно в Интернете были опубликованы те, скажем так, записи, которые послужили толчком для убийства его, Эдуарда Владимировича. И если бы своевременно была организованна его охрана, конечно, этого, скорей всего, не произошло», — заявил зампредседателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин.

Напомню, тогда лидер преступной группировки Иван ГорЯчев был приговорен к пожизненному заключению. В этом году под государственную защиту в России были взяты 16-ть представителей судейского корпуса.

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