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«Газпром» призвали «Показать свою „Суджу“» Украине

, 6:16 | Анастасия Игонина Фото 73

Украинская компания «Нафтогаз» требует от российской корпорации разрешить проверку станции.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, Facebook @NaftogazUA

«Нафтогаз» призвал российский «Газпром» дать разрешение на проверку газоизмерительной станции «Суджа». Заявление сделал глава украинского предприятия Андрей Коболев.

«Не бойтесь нас, коллеги из „Газпрома“. Мы — надежное исполнение ваших обязательств перед вашими европейскими клиентами», — говорится на странице «Нафтогаза» в Facebook.

Facebook @NaftogazUA

Громкое заявление сопровождается хештегом #ПокажиСвоюСуджу. Руководство предприятия Незалежной утверждает, что согласовало с «Газпромом» проверку с 11 до 15 ноября, но в последний момент она якобы была перенесена на неопределенный срок. Все прочие газоизмерительные станции на границе, уверяет украинская компания, уже проверены.

Коблев написал, что через «Суджу» проходит практически весь транзит газа на европейскую территроию. Если упомянутая им проверка не состоится — это, по мнению руководителя «Нафтогаза», будет «подозрительно». Коболев высказал опасения в том, что из-за этого Украину могут обвинить в отборе голубого топлива.

РФ и Украина в настоящее время продолжают переговоры о потенциальном заключении нового договора на транзит российского газа через Незалежную. Действующее соглашение закончится в конце 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в «Газпроме» назвали условия заключения контракта на транзит газа с Украиной.

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