В «Газпроме» назвали условия заключения контракта на транзит газа с Украиной

В «Газпроме» назвали условия заключения нового контракта на транзит российского газа с Украиной. Вопрос обсуждался на встрече главы компании Алексея Миллера с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба «Газпрома», Алексей Миллер отметил, что до заключения контракта необходимо решить ряд принципиально важных вопросов. И первый из них — урегулирование судебных споров.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО „Газпром“ и НАК „Нафтогаз Украины“ по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», — говорится в сообщении.

Вторым важным пунктом названа готовность Киева к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение их объемов. Кроме того, у Украины должен быть независимый газотранспортный оператор.

Если все эти вопросы не будут урегулированы до 1 января 2020 года, «Газпром» готов продлить действующего транзитного контракт на время переходного периода, подчеркивается в сообщении компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.