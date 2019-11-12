  1. Пятый канал
  4. Календари с Владимиром Путиным вновь стали хитом продаж в Японии

Календари с Владимиром Путиным вновь стали хитом продаж в Японии

, 9:15 Эфирная новость 63

Многие жители страны Восходящего солнца признаются, что получить в подарок календарь с российским президентом — их мечта.

Фото, видео: amazon.co.jp, 5-tv.ru

В Новый год с Владимиром Путиным. В Японии календари с фотографиями российского президента стали лидерами продаж.

Жители страны восходящего солнца покупают их чаще, чем календари с портретом своего императора и звезд шоу-бизнеса. Многие признаются, что получить в подарок на новый год календарь с Владимиром Путиным их мечта. Большая часть представленных в календаре снимков президента сделана в неформальной обстановке, во время отдыха, занятий спортом, прогулок на природе.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, хитом продаж календари с российским президентом становятся уже четвертый год подряд. В прошлом году за две недели до конца года календари с Владимиром Путиным обошли по популярности аналогичные издания с японскими знаменитостями — действующим олимпийским чемпионом по фигурному катанию Юдзуру Ханью и актером Кея Танаки.

Читайте также

Путин и Трамп уверены, что хорошие отношения между РФ и США выгодны всему миру

«Таких планов у нас нет» — Путин о возможность отдать Курилы
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

10:14
Легендарный танк Т-34 прошел первые испытания в Бурятии после реставрации
10:04
«Это божественно»: Распаренная Семенович нежится в бочке после бани — видео
9:58
Добычу нефти в России признали одной из самых дорогих в мире
9:43
ОНФ: Поручения Путина в пострадавшем от паводка Приангарье не выполняются
9:33
«Он нас двоих убил!»: Родители доцента, обвиняемого в расправе над студенткой СПбГУ, о сыне
9:21
Вдова Муслима Магомаева певица Синявская госпитализирована

Сейчас читают

Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!
«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев