Календари с Владимиром Путиным вновь стали хитом продаж в Японии

В Новый год с Владимиром Путиным. В Японии календари с фотографиями российского президента стали лидерами продаж.

Жители страны восходящего солнца покупают их чаще, чем календари с портретом своего императора и звезд шоу-бизнеса. Многие признаются, что получить в подарок на новый год календарь с Владимиром Путиным их мечта. Большая часть представленных в календаре снимков президента сделана в неформальной обстановке, во время отдыха, занятий спортом, прогулок на природе.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, хитом продаж календари с российским президентом становятся уже четвертый год подряд. В прошлом году за две недели до конца года календари с Владимиром Путиным обошли по популярности аналогичные издания с японскими знаменитостями — действующим олимпийским чемпионом по фигурному катанию Юдзуру Ханью и актером Кея Танаки.