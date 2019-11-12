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Члены группировки «Хизб ут-Тахрир»* получили от 7 до 19 лет колонии строгого режима

, 11:11 | Карина Бернтгольц Видео 30

Суд вынес приговор участникам запрещенной в РФ террористической организации.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Viktor Chernov; Известия / Александр Казаков, Андрей Эрштрем

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил шестерых подозреваемых в причастности к деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* к заключению под стражу на срок от семи до 19 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению судебной коллегии, фигуранты севастопольского дела признаны виновными в преступлениях, предусмотренных первой и второй частями статьи 205.5 УК РФ «Организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», второй частью 35-й статьи «Совершение преступления группой лиц», первой частью 30-й статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также статьи 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

Самый строгий приговор назначен Муслиму Алиеву и Инверу Бекирову, которые, по версии следствия, были основателями запрещенной ячейки. Первый из них получил 19 лет колонии строгого режима, а второй — 18 лет. Другие подозреваемые по делу — Вадим Сирук и Эмир-Усеин Куку — получили по 12 лет колонии. Арсен Джеппаров и Рефат Алимов по семь и восемь лет соответственно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ и совместно с пограничниками задержали подозреваемого в участии в деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму.

* — запрещена в РФ,

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