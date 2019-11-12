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«Берегите себя»: Елизавета Боярская обеспокоила поклонников худобой

, 13:46 | Мия Субботина Фото 306

Актриса опубликовала фото в социальной сети в образе девушки из 60-х.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала снимок в Instagram в ретро-образе стиля 60-х. Девушка снимается в новой киноленте, и пока остальная информация держится в тайне. Фанаты восхитились дерзким образом актрисы и выразили желание поскорее увидеть звезду в этой роли на экране. Актриса Глафира Тарханова выразила свое мнение по поводу образа Елизаветы.

«Необычайная. Плодотворной работы», — оставила пожелание артистке коллега.

Instagram @lizavetabo

Однако многие подписчики актрисы больше обратили внимание на утонченный профиль знаменитости, и выразили беспокойство по поводу ее худобы.

«Красавица! Но очень худенькая. У Вас время хоть на покушать остается?»;

«Лиза, обеспокоена… Зачем такая истощенность? Прошу Вас, берегите себя…»;

«Слишком худая, ей лучше с щечками с ямочками», — отметили фанаты.

Но также поклонники оценили выразительный взгляд актрисы и оставили восхищенные комментарии под постом.

«Клеопатра. Красотка!!!»;

«Необычная! Завораживающая! Прекрасная!»;

«Необычная красота! Тонкая, изящная, как из поэм Блока!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавету Боярскую сравнили с ее мужем на фото.

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