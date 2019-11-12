На кинокомпании завели шесть уголовных дел о невозврате госсубсидий Фонду кино

Шесть уголовных дел были заведены в отношении кинокомпаний из-за невозврата государственных субсидий Фонду кино. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По словам генерал-майора юстиции, надзорным ведомством по результатам проверок соблюдения обязательств по производству фильмов были инициированы 13 проверок по фактам уклонения от возврата полученных средств.

Александр Куренной отметил, что также проверкам была подвергнута деятельность судебных приставов относительно исполнения решения судов о взыскании средств в пользу Фонда кино. В результате проведенных мероприятий было установлено, что меры принудительного исполнения требований не были реализованы. По данным фактам органами прокуратуры в Москве и Московской области были внесены представления в территориальные подразделения Федеральной службы судебных приставов.

Представитель Генпрокуратуры РФ добавил, что в сентябре 2019 года надзорное ведомство поручило прокурорам Москвы, Московской области и Петербурга организовать системный надзор за исполнением законодательства в части обеспечения принудительного возврата денежных средств.

Александр Куренной добавил, что в 2019 году в прокуратуру не поступало обращений и материалов Счетной палаты РФ относительно результатов проверок по расходу финансов в рамках государственной поддержки кинематографии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минкульт опубликовал «черный список» недобросовестных кинопроизводителей.